Emma è “La Madre” ed è arrivata a #rilive “per servire”

Quel sorriso non le viene quando parla dei messaggi vocali che, semplicemente, non sopporta. “La mia manager me ne manda a centinaia, ma io non li ascolto e faccio prima”, ha spiegato risoluta Emma Marrone che poi spiega che il suo rapporto con lo smartphone si basa principalmente sui giochini. “Compro il telefono per quello, poi ogni tanto devo rispondere alle mail e alle chiamate…”, ha concluso.