Emma è In Da Radio Italia Live: “Quote rose nella musica? Non mi piacciono”

Citando Sanremo, non potevamo che chiederle del FantaSanremo che ha letteralmente dominato nel 2022. Ecco qual è la sua strategia: “Giocare non è semplicissimo. Ovviamente bisogna conoscere molto bene le caratteristiche di ogni artista in gara e bisogna valutare la prevedibilità e l’imprevedibilità degli eventi. Per vincerlo in grande stile come ho fatto io, devi essere una navigata, tagliata… In pochi ci sono riusciti, in questo almeno”.