Emma è attrice protagonista in un film: con il nuovo look diventa Teresa

"Primo giorno di set", annuncia l'artista con un autoscatto, presentando il suo stesso personaggio, "Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini 'Il ritorno'. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza".