Emma, auguri da “mezzo mondo”: il regalo inaspettato e le lacrime sui social

“Piango da quando mi sono svegliata”, ha commentato in un video Emma, che pochi mesi fa, dopo la morte del padre per una leucemia, aveva invitato tutti a informarsi su come diventare donatori di midollo. “Ci tenevo a ringraziarvi con tutto il cuore per questo regalo bellissimo che mi avete fatto”, aggiunge ancora in lacrime, nella clip che potete vedere qui sotto. “Donare all’ADMO per il mio compleanno era la cosa più bella e inaspettata. Sono onorata e orgogliosa di essere seguita da persone belle come voi”.