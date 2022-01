Emma a Sanremo 2022: "Dirige l'Orchestra Francesca Michielin"

Emma ha raccontato: "Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì". "Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera 'diversa' è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme", ha aggiunto.