Il brano cantato da Elodie accompagnerà i titoli di coda del film, che racconta la storia di Fei Fei, una ragazzina appassionata di scienza e impegnata nella costruzione di una navicella spaziale con lo scopo di andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. La cantante ha dichiarato di riconoscersi nella storia della protagonista, per via del suo profondo legame con la famiglia e della sua determinazione nel realizzare i propri sogni.

Elodie è stata scelta per interpretare “Volo via”, la canzone ufficiale del nuovo film d'animazione “Over The Moon - Il fantastico mondo di Lunaria”, in uscita il 23 ottobre su Netflix . Ad annunciarlo è stata l’artista stessa nelle sue storie di Instagram .

Elodie canta “Volo via” per il film d’animazione “Over the Moon”

