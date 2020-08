Nelle scorse settimane, Elodie aveva trascorso qualche giorno di vacanza con la sua famiglia . Adesso, invece, si gode il relax insieme alla sua dolce metà : nell’ultima foto insieme, la cantante e Marracash appaiono felici in barca, con un calice in mano.

