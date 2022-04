Elodie vola al primo posto: il suo “Bagno a mezzanotte” è il più trasmesso

I proventi del nuovo singolo della cantante “Bagno a mezzanotte” saranno devoluti ai progetti di Save the Children per aiutare i piccoli in fuga dalla guerra in Ucraina: l’artista e l’organizzazione uniscono le forze per arrivare a distribuire a bambini e bambine in fuga dal conflitto cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno, supporto psicologico ed economico.