Elodie: tutte le canzoni dell’album “Ok. Respira” e la “promessa” per Sanremo

Dalla prima anticipazione di “Purple in the Sky”, diffusa attraverso il post Instagram che svela tutti i titoli, sembra esserci anche la partecipazione dell’amico Mahmood, così come in altri pezzi come “Mai più”. Nella tracklist, spiccano anche singoli di grandissimo successo, da “Bagno a mezzanotte” a “Vertigine”, da “Tribale” al recente “Ok. Respira” da cui prende il nome l’album; non manca nemmeno, a chiudere la lista, “Proiettili (Ti mangio il cuore)” con Joan Thiele, tratto proprio dalla colonna sonora del film (“Ti mangio il cuore”) che ha visto Elodie debuttare come protagonista.