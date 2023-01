Elodie: Sento ancora la vertigine, la sua prima docu-serie. Dal 20 febbraio

La cantante sarà protagonista di Sento ancora la vertigine, che sarà disponibile su Prime Video dal 20 febbraio. La docu-serie, il cui titolo è un verso della canzone Vertigine, è stata girata da Nicola Sorcinelli e consisterà in tre episodi. Mostrerà alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, fra i quali la scelta della canzone per Sanremo 2023. Svelerà anche il suo essere costantemente in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza.