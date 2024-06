Elodie: pronta per la sua quarta volta a #RILIVE

Elodie, a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, è ormai di casa. Dopo le edizioni del 2017, 2022 e del 2023, stasera (giovedì 27) è pronta a esibirsi in Piazza del Plebiscito, nell'ambito di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024. Nella città partenopea, Elodie tornerà anche il 12 giugno del 2025 con il suo live allo Stadio Diego Armando Maradona. L'8 dello stesso mese, sarà in concerto invece a San Siro a Milano: sarà la terza artista donna italiana a tenere un concerto in questa location. Le prime due sono Laura Pausini e Alessandra Amoroso.