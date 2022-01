Elodie prima in classifica con Rkomi. Nuovo singolo a marzo

Elodie è reduce dalla cover sulla rivista “Grazia”, a cui ha rilasciato anche una lunga intervista in cui ha parlato del suo ex, Marracash. La cantante, che ora si definisce “single”, ha confessato che il rapporto con il collega era troppo “ampio per essere inscatolato in un concetto di coppia”. Ha poi ammesso di non essere mai riuscita a vedere un futuro o una famiglia insieme a Marracash. I due non sono neanche mai andati a convivere.