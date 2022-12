Elodie, “Ok. Respira”: nuovo singolo subito, nuovo album durante Sanremo

“Ok. Respira” è l’ordine che Elodie si dà nella nuova canzone in uscita il 9 dicembre, che anticipa anche il suo prossimo album. Il nuovo progetto discografico della cantante arriverà a febbraio, durante il Festival di Sanremo che la vedrà ancora tra i Big in gara. Per il suo 2023, sono già in programma anche la prima docu-serie e il primo concerto al Forum di Milano.