Elodie, la sua "Proiettili (ti mangio il cuore)" vince il David di Donatello

Elodie, quando ha ritirato il David, si è mostrata sorpresa e "molto molto emozionata": "Non me l’aspettavo perché non vinco mai, ma non è quello l’importante, l’importante è fare delle belle cose, farle con amore e avere la possibilità... Incontrare persone generose. Io ho avuto la fortuna di incontrarne tante", ha affermato l'artista prima di passare microfono e statuetta a Joan Thiele, anche lei sul palco e altrettanto emozionata.