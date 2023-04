Elodie, la data al Forum è sold out: “Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi”

“Il forum è sold out e sono pervasa da emozione e felicità”. Con queste parole, Elodie ha commentato su Instagram la notizia del tutto esaurito per la data del 12 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per il suo primo appuntamento in carriera nel grande palazzetto milanese, Elodie si esibirà davanti a un parterre gremito e a tribune senza posti liberi.