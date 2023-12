Ieri sera (martedì 5 dicembre), Elodie si è esibita in concerto, per il suo primo (e fortunato) tour nei palazzetti, al Mandela Forum di Firenze: nel corso della serata ha duetto a sorpresa con Renato Zero. I due artisti hanno proposto I giardini che nessuno sa, un brano del 1994 contenuto ne L’imperfetto, il 19esimo album in studio del cantautore.