Elodie farà ballare Milano la prossima estate: “Sono una donna libera”

La data, al momento l’unica in programma per Elodie, è prevista il 26 giugno al Circolo Magnolia, precisamente a Segrate. Allo speciale live si potrà anche accedere con uno dei biglietti acquistati per il tour del 2020 e poi slittato al 2021, ad eccezione della data di Torino: i biglietti per gli appuntamenti annunciati inizialmente a Napoli, Roma, Firenze e Milano, quindi, restano validi anche per il concerto nella nuova location milanese. In alternativa, si può richiedere il rimborso entro il prossimo 10 aprile.