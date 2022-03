Elodie fa un “Bagno a mezzanotte” super sexy nel video del nuovo singolo

Il nuovo brano racconta “l’importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l’approvazione altrui”. Elodie ha spiegato: “È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri”. Non è la prima volta che le due artiste collaborano: solo negli ultimi mesi, Elisa era tra gli autori di “Vertigine”, il precedente singolo di Elodie, che a sua volta è nell’ultimo disco dell’amica “Ritorno al futuro / Back to the future”.