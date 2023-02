Elodie e il mantra Ok. Respira: “Nel nuovo disco, anche i miei ascolti da 12enne”

Elodie è tra i protagonisti di Sanremo 2023. In attesa di scoprire come finirà il suo Festival, che stasera la vedrà anche duettare con BigMama, è uscito “Ok. Respira”, album che prende il nome dal suo recente successo. La cantante, in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV dal Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo, ne parla con i nostri Mauro Marino & Manola Moslehi: ecco la sua intervista, dalla crescita che ha portato alla nascita del brano sanremese “Due”, fino ai prossimi appuntamenti in arrivo sul palco e non solo.