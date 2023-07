Elodie e Annalisa: tra le 100 donne italiane di successo per Forbes

Insomma, per Elodie e Annalisa, questa è solo l’ultima grande soddisfazione. È notizia di venerdì che due loro singoli, ovvero Pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie e Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31, sono nella top 5 dei più trasmessi in radio nell’ultima settimana. Disco Paradise è presente anche nella top 3 dei brani più venduti in Italia negli ultimi 7 giorni.