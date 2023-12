Elodie e Annalisa: il duetto da sogno sul palco del Forum

In un Forum gremito per il gran finale del tour, Elodie e Annalisa hanno cantato insieme sulle note di “Mon Amour” e di “Ciclone”, dimostrando grande intesa e complicità. Come si può vedere (e sentire!) nei video condivisi sui social, il pubblico è andato letteralmente in delirio, tributando una lunga standing ovation alle due cantanti, da molti considerate le regine del momento del pop italiano. La loro musica, del resto, si è spartita i vertici delle classifiche del 2023: "Euforia" di Annalisa, per esempio, è la hit italiana più trasmessa in radio dell'ultima settimana.