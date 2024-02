Elodie, dedica social per Andrea Iannone: “Sei il mio uomo, ti amo!”

Elodie è innamoratissima del suo Andrea Iannone e lo vuole urlare al mondo. Con un post sui social, infatti, la cantante ha espresso tutto il suo amore per il compagno, festeggiando il ritorno alle gare del pilota: “Orgogliosa del mio uomo buono, bello e matto”, recita la romantica dedica proprio per Iannone, in queste ore insieme a lei in Australia.