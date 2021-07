Non solo musica per Elodie: l'artista debutta infatti al cinema come attrice per il film “Ti mangio il cuore”, diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa. La pellicola è tratta dall'omonimo libro-inchiesta firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, che indaga la delinquenza organizzata nella provincia foggiana.