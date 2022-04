Elodie al top: svela i 3 ingredienti di una hit, più uno a sorpresa. Video

Elodie è in vetta per la terza settimana di fila con "Bagno a mezzanotte", il suo sesto singolo consecutivo a ottenere il primo posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in Italia. La canzone, i cui ricavi supportano i progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi vicini, è scritta da Elisa: "Sono una sua super fan" ci svela la cantante nel video #atupertu, parlando anche del corpo come "motivo d'espressione", dell'emozione di tornare a cantare in Piazza Duomo a Milano e degli ingredienti che deve avere una hit; sono 3+1 a sorpresa. L'artista si racconta così sul palco del Reward Music Place, prima della puntata di Radio Italia Live che la vede protagonista stasera, venerdì 15 aprile 2022, in contemporanea su radio, tv e radioitalia.it.