Elodie al Forum: c’è la data per il grande concerto a Milano

“Ok. Respira” non è solo il titolo del nuovo singolo e del prossimo album di Elodie, ma anche quello che lei, probabilmente, si dirà prima di salire sul palco del Mediolanum Forum di Milano. L’artista si esibirà nel palazzetto per la prima volta, nella prossima primavera, in un concerto-evento già molto atteso che seguirà anche la partecipazione al Festival di Sanremo 2023.