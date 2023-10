Elodie a sorpresa, cos’è “Red Light” e quando esce

Elodie non riesce proprio a stare ferma. Dopo l’esordio in passerella a Parigi e il disco di platino per “Ok. Respira”, arriva “Red Light”, il suo primo Clubtape che esce alla mezzanotte di venerdì 6 ottobre. “Sono molto legata a questo progetto, è nato a maggio dopo la prima dal Forum di Assago. Volevo stare sul palco, ma era l’unica data. Sono tornata in studio, non ero soddisfatta appieno. Mi mancava il club, il mondo che mi ha cresciuta prima di fare la cantante. Tutto questo è anche per il mio pubblico, devi raccontarti e raccontare le persone che erano sotto il palco quella sera e per chi verrà ad ascoltarmi. La gente che viene al mio live deve tornare a casa stanca, quasi sfinita”.