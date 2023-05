Elodie a #rilive: “Ogni concerto è un regalo alla me bambina”

Prima di salire sul palco, Elodie pensa la stessa cosa: “Penso sempre di andare un po’ a giocare”. Quando sale, poi, l’artista deve gestire la parte cantata ma anche il ballo che ha aggiunto al suo show. “Ci ho messo un mesetto a imparare i passi, soprattutto per metterli insieme alle parole, perché spesso per assurdo il movimento non va di pari passo con le parole. Per il fiato, lo alleni. Ho ballato tutti i giorni, per il prossimo dovrò fare ancora di più perché ho capito dove posso migliorare. Però la memoria è buona!”.