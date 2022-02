Elisa: la cover con Elena D'Amario e l'incontro con Jovanotti nel backstage

Elisa, terza nella classifica provvisoria del Festival di Sanremo con “O forse sei tu”, racconta l'intesa e l'idea della performance con la ballerina Elena D'Amario per la cover di “What a feeling”: “Le dirò di fare un tutorial su Tik Tok”, dice in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana. In collegamento con Paoletta ed Enzo Miccio, nel Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, Elisa parla anche del suo nuovo album “Ritorno al futuro”, in uscita il 18 febbraio, e dell'incontro con Lorenzo Jovanotti nel backstage del teatro Ariston.