Elisa: l’aneddoto dal set di “Litoranea” con Matilda De Angelis e l’estate

TOUR E PIANETA. Dal 28 maggio Elisa tornerà in tour con un'attenzione al Pianeta. L’artista partirà con tre date all’Arena di Verona per poi toccare tutte le regioni italiane per portare un messaggio sulla sostenibilità e per raccogliere fondi per piantare degli alberi. “E’ solo una delle cose che possiamo fare. Stiamo collaborando con Legambiente, con l’Onu e stiamo cercando di raggiungere un gran numero di alberi. L’iniziativa fa parte di un programma europeo che punta a piantare 500 milioni di alberi nel mondo entro il 2025. In Italia servirebbe piantare 9 milioni di alberi in aree urbane che sono quelle con più emissioni di anidride carbonica e che hanno più bisogno di ossigeno nuovo”. In tour c’è spazio per la causa ambientale, per il sociale, oltre che ovviamente per l’arte e la musica. Ci saranno ospiti artisti locali e nazionali, talk, laboratori per bambini, oltre che la stanza dei diritti della Terra: “Per scoprire tutte le azioni quotidiane che possiamo fare tutti per cambiare le cose”