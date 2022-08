Elisa in tour: “Ho avuto paura di non essere abbastanza”. Il grazie ai fan

Elisa Toffoli è in vacanza da pochissimi giorni ma ha “ancora addosso l’adrenalina e il mare di emozioni di questo tour”. “Stiamo vivendo tutti esperienze bellissime”, racconta, “E stiamo incontrando persone preziose alla guida di progetti che fanno ben sperare che siamo in tanti ad avere a cuore il nostro pianeta e una vita più sostenibile per tutti, non solo per qualcuno”.