Elisa: il nuovo singolo “Litoranea” con Matilda De Angelis

Da maggio Elisa sarà protagonista di un progetto live pensando al pianeta: un messaggio per l'ambiente, un viaggio in 20 regioni, tre grandi appuntamenti all'Arena di Verona con tanti ospiti. Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio. Prima però Elisa sarà sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano il 21 maggio.