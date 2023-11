Elisa ha annunciato il nuovo disco: titolo, tracklist e data d'uscita

Con una lunga lettera affidata ai social, Elisa ha raccontato com'è nato il nuovo progetto, realizzato insieme a Dardust negli Abbey Road Studios di Londra, resi leggendari dai Beatles. Come si intuisce dal titolo del disco, il progetto è figlio del tour teatrale “An Intimate Night”, che Elisa ha descritto con queste parole: “Mi ha fatto mettere la voce ancora più al centro e calare profondamente nei panni della cantante che c'è in me”.