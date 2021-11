Elisa è tornata: ecco il video di “Seta”, il brano che anticipa un doppio album

Elisa è ufficialmente tornata. È disponibile in forma digitale, e uscirà in radio tra un paio di giorni, il suo nuovo singolo “Seta”, il primo passo verso un grande progetto in arrivo tra qualche mese fa: nel 2022, infatti, arriverà un doppio album, in italiano e in inglese. “Seta è nata due anni fa”, racconta Elisa, celebrata in queste ore dagli amici Giuliano Sangiorgi, Mahmood ed Elodie.