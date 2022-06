Elisa e Blanco tra i finalisti delle Targhe Tenco 2022

Ad esempio, tra i finalisti ci sono Marracash con “Noi, loro, gli altri” per la categoria Miglior Disco in assoluto, Blanco è candidato per l'Opera Prima con il suo “Blu celeste” e per la stessa categoria è in lizza anche Ditonellapiaga con “Camouflage”. Elisa è in finale per la sezione Canzone singola con “O forse sei tu”, il brano con cui ha ottenuto il secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo.