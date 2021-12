Elisa: dopo il ritorno a Sanremo, ci sarà anche il “Ritorno al futuro”

In attesa di scoprire il testo della canzone sanremese e tutte le altre informazioni sul prossimo disco “Ritorno al futuro / Back to the future”, Elisa trascorre le sue giornate in casa in compagnia della musica: le ultime Storie su Instagram in cui suona il piano sono molto apprezzate dai fan, che non vedono l'ora di ascoltare i pezzi inediti.