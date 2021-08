Elisa cuore di mamma: spettatrice alla prima gara del piccolo Sebastian

Poche ore fa, la cantante era allo skatepark di Lignano per il primo torneo a cui il figlio Sebastian, di 8 anni, ha voluto iscriversi con “incontenibile entusiasmo”: “Da giorni in casa non si parlava d’altro e l’adrenalina era alle stelle”, ha scritto. “Quando hanno chiamato il suo nome ed è partito a fare la sua gara l’ho visto spiccare il suo primo volo. Come è stato per Emma Cecile al suo primo concorso di danza”. Il riferimento è all’altra figlia che Elisa ha avuto insieme al marito Andrea Rigonat e che a ottobre farà 12 anni.