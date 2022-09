Elisa annuncia 3 dischi dal vivo: ecco quando esce la prima parte

Il “Back to the Future Live”, che ha seguito la sua partecipazione a Sanremo 2022 con “O forse sei tu” e la pubblicazione dell’album “Ritorno al futuro/Back to the Future”, è ancora in corso. Le prossime date sono in programma ad Agrigento, Siracusa e Roccella Jonica (Reggio Calabria); c'è grande attesa anche per le 3 date al Castello Sforzesco di Milano (11, 12 e 14 settembre) e per il triplo appuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma (21, 23 e 24 settembre).