Elettra Lamborghini: la festa (con anche il marito e il papà) per l’uscita di Elettratron

In questa importante occasione, Elettra Lamborghini si è presentata in versione Wonder Woman con gli scaldamuscoli di Jennifer Beals in Flashdance, in pratica con il look che vedremo nel videoclip ufficiale di Mani in alto, che uscirà a breve. Accanto aveva i suoi primi fan: il marito Afrojack, il papà Tonino e la sorella Flaminia.