Elettra Lamborghini e Shade: prima volta insieme alla conquista dell'estate

Elettra Lamborghini, che ha scandito le estati passate con i successi di “Pem Pem” (2019), “Pistolero” (2021), “Caramello” (2022), “Mani in alto” (2023), ha raccontato così il singolo: “È un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da un forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.