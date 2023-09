Effetto Marrageddon: il singolo del 2016 “Insta Lova” torna nella Top 50 della FIMI

In termini tecnici, quindi, “Insta Lova” è a tutti gli effetti una resurgent track. Anche sui social, il brano sta spopolando: su TikTok, il brano ha conquistato anche i ragazzi della Gen Z, che lo stanno usando come sottofondo per i loro contenuti, in particolare raccolte di foto e video riuniti in caroselli che raccontano la loro estate. In totale, sul social network si contano 500 mila video, per un totale di oltre 40 milioni di like e 400 milioni di views.