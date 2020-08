In questo strano 2020, Edoardo Bennato celebra i 40 anni dell'album Sono solo canzonette. Il concerto a Taormina dopo il live a Napoli con Eugenio Bennato, l'evento all'Arena di Verona e il Tour 2021: ecco le prossime date del cantautore rock.

Sono solo canzonette è il disco con cui nel 1980 Bennato ha riempito gli stadi italiani. Per festeggiare i 40 anni dell'opera, il 13 agosto nella “favolosa” cornice del Teatro Antico di Taormina è in programma un evento speciale: nel corso della serata, con la BeBand sul palco, Edoardo ripercorrerà le parole e la musica del concept-album che è ispirato a “Peter Pan” ed è diventato un cult della musica.

Grazie a Sono solo canzonette, Bennato nel luglio del 1980 ha riempito, primo cantautore in Italia, 15 stadi consecutivi tra cui Genova, Napoli, Udine, Torino, Ancona, Pescara e San Siro dove per la prima volta in quell'occasione un concerto ha registrato il record di oltre 70mila spettatori. Con questo live, il rocker aprirà il Wave Summer Music Festival 2020, che porterà in Sicilia una serie di artisti pop e rap.

La prossima tappa dell'estate di Edoardo Bennato è il 7 agosto 2020 con la partecipazione al concerto di suo fratello Eugenio Bennato all’Arena Flegrea di Napoli, un live a ingresso gratuito previa prenotazione, nell'ambito della rassegna “Musica - Identità - Rivoluzione”.

Poi ci sarà l'evento “La bellezza del rock” sabato 12 settembre all'Arena di Verona: sarà un “concerto unico antologico” con la BeBand e il Quartetto Flegreo nella splendida cornice dell’Arena allestita con il palco centrale e il pubblico tutto intorno sulle gradinate.

E non finisce qui. Edoardo Bennato, a causa delle attuali limitazioni per gli eventi a teatro a seguito dell'emergenza Covid19, ha rinviato i concerti del tour Peter Pan Rock'n'Roll 2020. Ecco le nuove date:

- 30 dicembre 2020 Roma, Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia (recupero del 26 aprile 2020)

- 1 marzo 2021 Bergamo Creberg Teatro (recupero del 13 marzo - 20 maggio - 12 novembre 2020)

- 2 marzo 2021 Milano Teatro degli Arcimboldi (recupero del 30 marzo - 18 maggio - 3 novembre 2020)

- 4 marzo 2021 Trento Teatro Auditorium Santa Chiara (recupero del 20 marzo - 16 maggio - 16 ottobre 2020)

- 7 aprile 2021 Napoli Teatro Augusteo (recupero del 9 aprile 2020)

- 10 aprile 2021 Vicenza Teatro Comunale di Vicenza (recupero del 30 aprile - 7 novembre 2020)

- 17 aprile 2021 Torino Teatro Colosseo (recupero del 16 aprile - 5 novembre 2020)

- Nuova data in fase di definizione: Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli (recupero del 29 aprile 2020)