Edoardo Bennato ripubblica “A cosa serve la guerra”

Su Radio Italia solomusicaitaliana potete ascoltare “A cosa serve la guerra”, una canzone di Edoardo Bennato che l’artista ha deciso di ripubblicare in seguito agli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’Ucraina dallo scorso 6 marzo. Il brano faceva già parte dell’album “L’uomo occidentale”, uscito nel 2003, ma si rivela attualissimo per la sua forte critica verso la guerra e per il suo anelito alla pace.