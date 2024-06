Ecco a cosa Elodie non sa stare senza, nemmeno per un'ora

In “Black Nirvana” Elodie canta: “Senza me tu non resisti un’ora”. A che cosa, lei non sa stare senza, nemmeno per un’ora? Gliel’ha chiesto la nostra Redazione nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco cos’ha ci ha risposto, oltre ad aggiornare tutti i suoi fan in merito a nuove canzoni e ai suoi primi stadi che terrà nel 2025.