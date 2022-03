Earth Day 2022: il Concerto per la Terra di Allevi e tutte le iniziative

LOOKING FOR EARTH. Il 22 aprile partirà anche questo progetto sviluppato insieme alla factory milanese Looking For Art, dedicata alla diffusione dell'arte contemporanea con un approccio etico e sostenibile, che rappresenta 120 artisti di arte contemporanea (pittura, scultura, fotografia) sotto i 35 anni. Looking For Art ha selezionato all’interno del proprio ampio repertorio 3 opere rappresentative di ciascuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Queste opere verranno utilizzate da Earth Day per la comunicazione delle attività legate alla Giornata della Terra 2022 e verranno messe all’asta al termine di un percorso espositivo. Parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus. In occasione della presentazione Looking For Art ha donato al Maestro Allevi un’opera esclusiva, scelta appositamente per lui, realizzata dall’artista Angelica Cantù Rajnoldi.