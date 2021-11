È sempre Måneskin mania: Damiano finisce nel presepe

Il gruppo romano è volato in Ungheria dove attende il responso degli EMAs 2021, gli Oscar europei della musica in cui è in nomination in 3 categorie. Restando in tema di nomination, i Måneskin sono candidati anche agli American Music Awards, in programma il 21 novembre a Los Angeles, con “Beggin’” nella categoria Favorite Trending Song. È l’ennesima prova di un successo senza confini, come dimostra l’incoronazione di “Variety”, una delle riviste musicali più importanti al mondo, che li ha ringraziati per aver riportato il rock in America.