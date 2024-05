E se l’Amore fosse un piatto? Per Maninni sarebbe certamente Gourmet

Maninni ha spiegato così l’accostamento tra sentimenti e cucina. “In un'epoca in cui la perfezione è diventata un obbligo e ogni dettaglio si trasforma in gourmet, il nostro quotidiano si satura di sovrastrutture. Proprio da quest'osservazione nasce il mio nuovo singolo: se ogni esperienza può raggiungere la raffinatezza e l'eccellenza di un piatto haute cuisine, perché non potrebbe l'amore? Il brano esplora questa idea di un sentimento non solo intenso, ma squisitamente raffinato, proprio come le delizie che cerchiamo di replicare in ogni aspetto della vita."