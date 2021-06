È morto Michele Merlo: il ricordo di Emma e il messaggio di Ermal Meta

Emma ha condiviso un selfie che la ritrae con Mike Bird e ha scritto: “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te... Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio.Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”. Michele era stato seguito da Emma, in qualità di coach, nella 16esima edizione di Amici.