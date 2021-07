È morta Raffaella Carrà. Aveva da poco compiuto 78 anni

Il caschetto biondo della tv italiana era un'artista poliedrica. Ha fatto davvero tutto: la presentatrice, l'attrice, la ballerina, la cantante. Parlando di lei non si può non citare la canzone Tuca Tuca (e il famoso balletto) e il successo planetario Far l'amore, poi remixato da Bob Sinclar e proposto a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2017 a Palermo.