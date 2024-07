È La Dura Legge del Max: Pezzali in concerto a San Siro per un altro pienone

“Per una migliore esperienza si consiglia l’accensione del telefono durante la canzone”: a San Siro, a un certo punto del concerto, si palesa questo annuncio. Max Pezzali si era già espresso in passato sul tema smartphone Sì smartphone no ai concerti. "È molto figo da vedere, specialmente quando accendono le torce tutti insieme. Non so che batterie abbiano, se riesci a bilanciare l'uso del telefono ma riesci anche a goderti lo spettacolo è figo", aveva raccontato tempo fa ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana. Comunque il risultato è che migliaia di luci illuminano il cielo di San Siro per "Una canzone d'amore".