È il giorno di Blanco: fuori il nuovo album e su Radio Italia il duetto con Mina

Tornando a "Un briciolo di allegria", da oggi (venerdì 14) è in rotazione su Radio Italia TV anche il videoclip del brano. Si tratta di un piccolo film noir, girato in bianco e nero su pellicola da Simone Peluso. Il protagonista delle riprese è Blanco, che canta al chiaro di luna nella prestigiosa location della villa Augusta ad Ariccia, nei castelli romani. Mina è una presenza molto più misteriosa: della regina della musica italiana si intravede soltanto l'ombra per pochi secondi, ma che bastano per riconoscerla grazie alla sua riconoscibilissima treccia.